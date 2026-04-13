Поставщиков упаковки для мяса заподозрили в сговоре для повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку в отношении производителей упаковочных материалов после жалобы на согласованное повышение цен. Как сообщается на сайте ведомства, с заявлением об одновременном росте отпускных цен на упаковку обратился Национальный союз мясопереработчиков.

По словам заявителей, более 30 поставщиков упаковки практически одновременно разослали им всем уведомления о значительном повышении цен — вплоть до 35%. Примечательно, что в своих письмах компании использовали идентичные формулировки: это закономерно вызвало у игроков рынка мясоперерабатывающей промышленности подозрение в сговоре между производителями упаковочных материалов.

В рамках проверки производители обязаны предоставить ФАС информацию о причинах роста оптово-отпускных цен по всем видам реализуемых товаров из категории упаковки с 1 января 2026 года.

«В случае выявления признаков нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования», — предупредили в надзорном ведомстве.

В его сообщении говорится, что антимонопольная служба неоднократно сталкивалась с подобными случаями в различных отраслях. ФАС напомнила, что согласованное повышение цен без объективных экономических причин квалифицируется как нарушение антимонопольного законодательства и грозит производителям крупными штрафами.