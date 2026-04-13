Мадьяр допустил пересмотр контрактов по АЭС "Пакш-2"

Венгрия может пересмотреть контракты по АЭС "Пакш-2", заявил глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр на пресс-конференции для прессы.

"Мы проанализируем все контракты, при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия", – указал он.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. После обработки 98,9% голосов оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящая фракция "Фидес" Орбана – больше 50 мест.

Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве премьера Виктора Орбана.

Одновременно с этим он отметил, что никто не будет представлять интересы Киева в диалоге с РФ, а сама Венгрия не хочет проукраинского правительства. Кроме того, глава победившей партии подчеркнул, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.