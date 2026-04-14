Российский бизнес столкнулся с таможенными доначислениями

Российский бизнес начал сталкиваться с новой практикой со стороны таможенных органов: компаниям доначисляют повышенные пошлины на товары, ввезенные из стран Евразийского экономического союза, если они изначально произведены в так называемых «недружественных» государствах. Ранее такие товары, получив статус продукции ЕАЭС, свободно перемещались внутри союза без дополнительных сборов, однако теперь подход фактически меняется, сообщает Forbes.

Повышенные ставки, введенные еще в 2022 году, могут достигать 15–50% в зависимости от категории товара. Разница с базовыми тарифами значительная: например, для парфюмерии и косметики она кратно выше стандартных пошлин. Если раньше компании ориентировались на разъяснения таможенной службы, допускавшие отсутствие доплат внутри союза, то теперь все чаще фиксируются случаи пересмотра начислений уже постфактум.

Юристы отмечают, что подобная практика начала формироваться с 2025 года и, вероятно, связана с попытками властей пресечь схемы обхода ограничений через страны ЕАЭС. Однако проблема в том, что четких правовых механизмов для таких доначислений пока нет. В результате возникает правовая неопределенность: действующие нормы союза предполагают однократную уплату пошлины, после чего товар может свободно обращаться внутри объединения.

Для бизнеса это означает рост рисков и издержек. Компании уже начинают пересматривать ассортимент и логистику, отказываясь от части импортных товаров. По оценкам экспертов, в случае закрепления новой практики цены на отдельные категории — прежде всего одежду и косметику — могут вырасти на 10–30%, а дополнительные проверки увеличивают и сроки, и стоимость доставки.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2025 года россияне потратили почти 1 млрд руб. на фэшн-товары из-за рубежа. Расходы на одежду и обувь из-за рубежа выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.