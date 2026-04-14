Бывший актив Petropavlovsk оказался под угрозой банкротства

Альфа-банк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Ямалзолото», входившего в портфель золотодобытчика Petropavlovsk. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр юридически значимых сведений.

Еще одно заявление банк планирует подать в отношении дочерней структуры «Ямалнеруд». Компании принадлежат лицензии на месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское на Ямале с совокупными запасами золота 37,3 тонны, в том числе балансовыми — 25,9 тонны. Совокупные запасы серебра составляют 57,9 тонны.

В 2023 году владельцем «Ямалзолото» стал Дмитрий Калетынец, которому также принадлежит доля в строительно-сервисной компании, занимающейся подготовкой объектов нефтегазовой отрасли. По итогам 2025 года кредиторская задолженность выросла на 10,5% год к году, до 823,9 млн рублей. Компания также отразила в балансе оценочные обязательства в размере 2,84 млрд рублей.

В апреле Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял к рассмотрению заявление инспекции ФНС о банкротстве «Ямалзолото» из-за неисполнения обязательств в размере 8,66 млн рублей. Рассмотрение назначено на 14 мая. Младший партнер фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова отмечает, что по общему правилу тот, кто первым обратился с заявлением, и будет выступать заявителем. Альфа-банк будет иметь право подать заявление о присоединении к возбужденному делу.

Процедура банкротства может осложнить планируемую продажу актива, стоимость которого оценивалась в 9 млрд рублей.