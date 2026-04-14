Убытки разработчика российской замены Microsoft Office взлетели

Один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения (ПО) «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «Мойофис»), который создает замену пакета продуктов Microsoft Office, в 2025 году нарастил чистый убыток в три раза, до четырех миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании пишут «Ведомости».

Выручка упала в два раза, до миллиарда рублей, а задолженность по займам перед «Лабораторией Касперского» (мажоритарный акционер) увеличилась на треть, до 24,96 миллиарда рублей.

Такой результат в НОТ объясняют «спецификой деятельности». Под этим подразумевается длительный процесс согласований и тестирования продукта до подписания договоров продажи лицензий, из-за чего деньги на счета поступают с большим опозданием.

Компания утверждает, что до 2025 года она находилась в активном инвестиционном цикле, то есть вкладывалась в разработку программных продуктов и платформы, чтобы вывести на рынок готовое решение. Сейчас «Мойофис» планирует увеличение доли рынка за счет активных продаж.

Между тем убыток «Лаборатории Касперского» в 2025 году составил почти 14 миллиардов рублей, что стало наихудшим итогом среди российских создателей продуктов информационной безопасности.

За последние десять лет компания неизменно демонстрировала положительный показатель по чистой прибыли. Основной причиной текущего результата называется резервирование средств на случай, если инвестиции в разработку офисного софта не удастся вернуть.

Ранее стало известно, что НОТ готовит сокращения сотрудников на фоне убытков. Представители компании подтвердили факт реструктуризации, подчеркнув, что операционную деятельность продолжится, а обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены.