Путин заявил о стратегической роли «Россетей» для экономики страны

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым подчеркнул стратегическую важность электросетевой компании, отметив государственное участие в капитале.

Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым во вторник в Кремле. В ходе беседы президент России заявил: «Россети» – самая крупная электросетевая группа, 77% принадлежит государству. Без всякого преувеличения стратегическое предприятие». Также глава государства поинтересовался у Рюмина результатами работы компании, сообщается на сайте Кремля.

Встреча стала продолжением диалога между руководством страны и «Россетей». Предыдущая встреча состоялась в июне 2024 года, на ней обсуждались ключевые проекты в рамках инвестиционной и ремонтной программ, а также меры по повышению надежности электросетевой инфраструктуры.

«Россети» занимают центральное место в обеспечении стабильности энергетической системы страны, что неоднократно отмечалось в заявлениях представителей власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина и Андрея Рюмина.