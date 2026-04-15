Ходить в банк станет сложнее: отделения в России закрываются всё чаще

Банки за первые три месяца 2026 года закрыли 483 офиса — это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в стране осталось 21,87 тысячи отделений и темпы сокращений только растут, сообщают «Известия».

Эксперты объясняют этот тренд развитием цифровых сервисов и желанием банков экономить. Содержание одного офиса в Москве обходится в 2–5 миллионов рублей в месяц. Клиенты же всё чаще переходят в мобильные приложения, а внедрение искусственного интеллекта позволяет сокращать персонал.

Однако доступность услуг становится проблемой для пожилых людей, которые не привыкли к онлайн-банкингу. Кроме того, из-за борьбы с мошенниками банки часто блокируют счета и операции, а для разблокировки требуется личное присутствие в отделении. Перебои с интернетом тоже заставляют людей идти в офисы — например, в марте объём наличных в обращении вырос на 300 миллиардов рублей.

В ЦБ заявили, что приветствуют переход в дистанционный формат, но следят за доступностью услуг. Некоторые банки, напротив расширяют сеть. Сокращение отделений, по мнению экспертов, продолжится, но полностью от офисов банки не откажутся — останется запрос на личное присутствие в сложных ситуациях.