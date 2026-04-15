Ретейлеры призвали скорее ввести НДС на онлайн-заказы из-за границы

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) призвала ужесточить трансграничную электронную торговлю. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, изначально министерство финансов РФ предложило поэтапно повышать налог на добавленную стоимость (НДС) на ввозимые через маркетплейсы товары. В ведомстве хотели увеличить НДС с 5% в 2027 году до 20% к 2030 году. Однако позднее министерство промышленности и торговли России выступило за единовременное введение налога в размере 22% уже в следующем году.

АКОРТ в письме на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина поддержала инициативу Минпромторга. В ассоциации считают, что реализация плана принесла бы бюджету около 100 млрд рублей даже при сохранении текущих объемов трансграничной электронной торговли.

В материале уточняется, что в данный момент зарубежные продавцы не платят налоги и не несут расходы на сертификацию и маркировку. Также они не участвуют в других обязательных денежных сборах. Из-за этого на рынке были созданы неравные условия между иностранными и российскими производителями.

При этом маркетплейсы сочли рискованным предложение Минпромторга РФ и поддержали поэтапный подход министерства финансов. Представители платформ утверждают, что в случае единовременного введения НДС в 22% рынок трансграничной торговли может резко сократиться. В то же время цены для покупателей существенно вырастут.