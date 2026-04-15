В России стали чаще закрываться отделения банков

С начала 2026-го банки в России стали втрое чаще закрывать отделения. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка сообщает газета «Известия».

Количество отделений кредитных организаций за три года сократилось до 21,87 тысячи (минус 483 отделения). Темпы закрытия растут уже несколько лет: в первом квартале 2025-го число отделений упало на 185, в 2024-м — на 70, а в 2023-м — на 41.

Такую тенденцию связывают с развитием цифровых сервисов и возможностью получить большую часть соответствующих услуг в режиме онлайн. Еще одной причиной является рост трат банков — в Московском регионе расходы на содержание офиса составляют от двух до пяти миллионов рублей в месяц, пояснил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, замедлить тенденцию могут перебои с интернетом, которые вынуждают граждан хранить часть средств в наличной форме. Закрывая отделения, банки развивают банкоматы, пытаясь расширить пул доступных через них услуг, добавил Родин.

Ранее в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП», который подготовил Центробанк, отметили, что объем наличных денег в обращении в феврале 2026 года вырос на 0,2 триллиона рублей, а в марте — еще на 0,3 триллиона. Такую тенденцию, отличающуюся от средних показателей за прошедшие годы, связали с неполадками в работе мобильного интернета.