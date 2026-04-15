Эксперт объяснил массовое закрытие банковских офисов в России

Массовое закрытие офисов банков говорит о том, что финансовые организации переориентируются на онлайн-услуги.

Россия в этом направлении является одной из самых развитых стран, поэтому у банков отпадает необходимость тратить лишние деньги на аренду помещений, объяснил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

«Когда банк закрывает офис, он рассуждает категориями снижения затрат. Поддержание офиса – это, во-первых, аренда, во-вторых, зарплата всех людей, которые там работают», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, сегодня банки отмечают приток клиентов и понимают, что часть офисов с низкой эффективностью можно закрыть без ущерба. Но при этом они по-прежнему тратят большие деньги на офлайн и онлайн-маркетинг, поэтому массового закрытия всех отделений не будет. Более вероятен переход на другой режим работы – например, когда банк закрывает большой и тяжелый офис, а взамен открывает офис более легкого формата. Это наиболее удобный вариант с учетом того, что сегодня многие клиенты предпочитают решать все вопросы в приложениях, а не ходить за услугами в офлайн-отделение, пояснил аналитик.

С учетом того, что Россия в сфере онлайн-услуг является передовой страной, для банков наличие офисов – это уже далеко не обязательное условие работы, подчеркнул Иванинский.

«В России есть банки вообще без офисов. Например, Т-банк, который стал пионером работы без офисов в мире,» — привел он пример. «Факт отсутствия офиса совершенно не ухудшает качество клиентского сервиса. Если клиенту необходимо решить какой-то вопрос, то это можно сделать удаленно».

Если же клиенту необходим физический контакт, то есть возможность просто вызвать курьера, поэтому зачастую сегодня необходимость личного визита в отделение банка ограничивается требованием поставить где-то физическую подпись, заключил эксперт.

Напомним, по данным Центробанка РФ, в первом квартале 2026 года банки в России закрыли 483 отделения, их число в стране достигло 21,87 тыс. Уточняется, что в первые три месяца прошлого года число отделений снизилось на 185, в 2024-м — на 70, а в 2023-м — на 41. Это объясняется, в том числе, оптимизацией физической инфраструктуры на фоне растущих издержек.