Подрядчики с Ближнего Востока должны российским туроператорам более 7 млрд руб.

Российские туроператоры не смогли вернуть около 7 млрд рублей, которые заплатили отелям и подрядчикам на Ближнем Востоке до начала конфликта, об этом "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что ситуация с возвратами предоплаты разная: ряду туроператоров вернули почти все деньги, другим же не вернули ничего.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке туристы отменяют свои путешествия в Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт и Иран. Правительство РФ разрешило туроператорам воспользоваться средствами из фондов персональной ответственности (ФПО) для компенсации потерь, чтобы вернуть средства туристам, которые должны были отправиться в путешествие с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

Как ранее сообщал АТОР, сейчас туристы и агенты в большинстве случаев предпочитают менять бронирование: это быстрее, удобнее и позволяет сохранить отпуск. При этом не все компании на Ближнем Востоке, которые получили предоплату, возвращают деньги российским туроператорам.

"Есть отели и партнеры, которые возвращают средства. Есть те, которые не возвращают категорически. Картина не единая. Потери туроператоров составляют более 7 млрд рублей", - говорит Ломидзе.

По ее словам, форматы возврата средств являются предметом переговоров между туроператором и контрагентом. Однако независимо от исхода переговоров, ответственность перед потребителем несет именно туроператор.

"Туроператор не может сказать потребителю, что не вернет деньги, потому что сам не получил возврат от партнеров. Потребителям стараются вернуть все. В связи с этой ситуацией и потребители, и бизнес ждут, что все откроется и можно будет воспользоваться заплаченными средствами", - добавляет она.

Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор Space Travel Артур Мурадян считает, что данная ситуация для туроператоров является сложной, поскольку в случае возврата средств компаниям не пришлось бы прибегать к Фонду персональной ответственности (ФПО).

"В Объединенных Арабских Эмиратах лишь доли процента отелей подтвердили готовность осуществить возврат средств, однако и в этих случаях процесс возврата существенно затягивается. Звездность отеля не оказывает влияния на решение данного вопроса: отели класса "люкс" даже не заявляли о намерениях производить какие-либо возвраты. Фактически все средства удерживаются. В качестве альтернативы отелями было предложено депонирование - перенос бронирования на более поздние сроки и зачисление средств в качестве депозитов на будущие заезды", - говорит он.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов рассказал "РГ", что на текущий момент достигнуты договоренности с 99% отелей и подавляющее большинство партнеров готовы вернуть средства или перенести бронирования. Оставшийся 1% приходится на бюджетные варианты, международные гостиничные сети возвращают средства в штатном режиме, добавил он.

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев отметил, что сложности с возвратом средств - это не только российская проблема. Однако то, как именно она проявилась для российского рынка, - уникально. По его словам, это симптом глобального кризиса доверия в цепочке "туроператор - отельер".

Из-за конфликта на Ближнем Востоке массово ломаются цепочки поставок туристов не только из РФ, но и из Европы, Азии и США.

"Владельцы отелей действуют прагматично, но жестко: они забирают средства российских операторов в счет будущих убытков, чтобы закрыть кассовые разрывы прямо сейчас. Это обычная практика выживания в условиях форс-мажора. Например, в Катаре местные турфирмы жалуются на точно такую же проблему - отели не возвращают депозиты и предоплаты, ссылаясь на непреодолимую силу", - говорит Гареев.

При этом специфика российского рынка делает Россию наиболее уязвимой стороной, так как у западных операторов, как правило, более длительные и юридически защищенные отношения с сетями. Российские же компании, особенно активно наращивавшие чартерные программы в ОАЭ, часто работали по упрощенным схемам - "гарантийные письма", устные договоренности и предоплата 30-50%, рассказывает он.

"У российских операторов нет рычагов давления на зарубежного контрагента. В отличие от европейских гигантов, они не могут пригрозить иском в местный суд или оттоком многомиллионного потока в следующем сезоне", - отметил он.

По словам эксперта, перспективы изменения имеют два сценария развития. Первый и плохой для туроператоров - ситуация не изменится, пока в регионе нестабильно с точки зрения безопасности. Отели не вернут деньги добровольно - для них это вопрос ликвидности, и российским операторам придется либо списать их, либо судиться годами в международных арбитражах, что при текущих ограничениях на платежи крайне сложно, говорит Гареев. Второй вариант эксперт называет более адаптивным.