Силуанов спрогнозировал рост «частного духа» в госкомпаниях России

Силуанов заявил о намерении усилить частное участие в госкомпаниях, передает РИА «Новости». Выступая на Биржевом форуме Московской биржи, он подчеркнул заинтересованность Минфина в увеличении «частного духа» в управлении государственных предприятий.

Силуанов отметил, что до конца текущего года министерство представит предложения по выходу госкомпаний на IPO и SPO. По его словам, данные меры позволят привлечь больше частных инвесторов и сделать структуру управления более эффективной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов указал на необходимость выхода российских компаний на IPO.

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить отраслевые планы первичных размещений акций.

Глава государства распорядился сформировать программу привлечения акционерного капитала для предприятий с госучастием.