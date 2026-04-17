Российские банки с 15 апреля потеряли доступ к базам МВД для проверки паспортов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Как утверждает Forbes со ссылкой на источники на IT-рынке и в финансовом секторе, в службу поддержки клиентов СМЭВ уже поступило множество обращений с жалобами.

«Причины и сроки восстановления неизвестны. В ряде организаций остановились бизнес-процессы, ущерб пока нам оценить сложно. Надеемся, что неполадки будут устранены и доступ будет восстановлен в ближайшее время», — отметили в Ассоциации больших данных.

В Минцифры между тем заверили, что все сервисы СМЭВ и НСУД, включая личные кабинеты участников, работают штатно.

«Был проведён детальный анализ, он показал, что механизм контроля доступа в ЕИП НСУД и СМЭВ функционирует корректно. Причиной возникших проблем являются действия по управлению доступом владельцев соответствующих ВС и РЗ», — говорится в статье.

