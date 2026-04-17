Крупный бизнес раскритиковал реформу процедуры банкротства

Крупный бизнес выступил против ключевых положений масштабной реформы института банкротства юридических лиц, предупредив о рисках злоупотреблений и конфликта интересов. Российский союз промышленников и предпринимателей направил критическое заключение в адрес Минэкономразвития и профильного комитета Госдумы, указав на необходимость существенной доработки документа, пишет РБК.

Законопроект был подготовлен на площадке министерства экономического развития и внесен в нижнюю палату парламента в конце марта группой депутатов и сенаторов. Авторы инициативы стремятся превратить банкротство из инструмента ликвидации в механизм восстановления бизнеса, однако предложенные нормы могут дать обратный эффект.

Одна из спорных новелл касается процедуры реструктуризации долгов. Документ позволяет суду вводить наблюдение вместо запрошенной компанией реструктуризации, если финансовое состояние фирмы не позволяет прогнозировать восстановление платежеспособности. Промышленники уверены – норма отпугнет предпринимателей от своевременного обращения за помощью.

«Предприниматель не пойдет в арбитражный суд с заявлением о реструктуризации долгов, если будет видеть риски того, что по результатам рассмотрения заявления он окажется в процедуре конкурсного производства и будет ликвидирован», — пояснил статс-секретарь – вице-президент объединения Александр Варварин.

Еще одна претензия – автоматическое признание должника банкротом при отказе в утверждении плана реструктуризации. Подача заявления о введении процедуры реструктуризации всегда направлена на предотвращение признания компании банкротом, а законность получения отсрочки не урегулирована, указывают промышленники.

Законопроект предусматривает введение государственной регистрации арбитражных управляющих через специальный реестр. Промышленники назвали эту новеллу избыточной, предупредив о необоснованном увеличении расходов федерального бюджета. Те же цели могут быть обеспечены за счет совершенствования существующего сводного реестра, который ведет Росреестр.

Наделение арбитражного суда полномочиями по оценке управляющего, выбранного автоматически на основе балльной системы, также вызвало нарекания. Промышленники убеждены: арбитражный суд не должен оценивать компетентность, добросовестность и независимость управляющего при утверждении его в деле о банкротстве, поскольку не обладает информацией о личных и профессиональных качествах специалиста.

Снижение минимального количества членов саморегулируемых организаций до 10 человек для первой группы и до 20 для второй и третьей групп приведет к ликвидации системы контроля деятельности арбитражных управляющих. Это позволит крупным системным кредиторам создавать подконтрольные им объединения, что негативно скажется на защите прав других участников дел о банкротстве.

«Трудно смоделировать ситуацию, при которой специализированные органы СРО с 10 членами будут обладать необходимой степенью независимости для эффективного контроля за деятельностью своих членов», — отметила генеральный директор Национального союза профессионалов антикризисного управления Анастасия Каверзина.

Старший управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов возразил: само по себе количество членов организации не оказывает принципиального влияния на качество работы входящих в нее арбитражных управляющих.