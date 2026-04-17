В ЦБ рассказали о новых поправках к законопроекту об инсайдерской торговле

Реформу системы борьбы с манипулированием рынком готовят ко второму чтению в Госдуме. Как сообщают «РБК инвестиции», регулятор согласовал с участниками рынка ключевые поправки, которые должны сделать контроль за инсайдом более гибким и технологичным.

Одно из главных новшеств — право компаний передавать аутсорсинг по отслеживанию подозрительных операций внешним структурам или самой бирже. Это особенно актуально для крупных холдингов, которым сложно анализировать тысячи сделок сотрудников своими силами. Однако для полноценной проверки эмитент будет обязан делиться с биржей данными о том, кто именно и в какой момент имел доступ к закрытой информации.

Другая важная мера — техническая блокировка торгов в «закрытые периоды». Если раньше запрет на сделки перед публикацией отчетности был скорее этическим или дисциплинарным правилом, то теперь биржа сможет блокировать такие заявки автоматически.

«Мы хотим исключить случайные ситуации, когда инсайдер забыл об ограничении и совершил сделку. Если эмитент примет такое решение, биржа технически ограничит операции по счетам», — пояснил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

Также законодатели планируют уточнить само определение инсайда, вернув в текст формулировку о «точной и конкретной информации», что приблизит российские нормы к европейским стандартам. При этом ведомство сочло избыточным обязательное требование отчитываться о сделках связанных с инсайдерами лиц — теперь компании смогут устанавливать такие правила по своему усмотрению. Ожидается, что обновленный документ примут до конца весенней сессии.