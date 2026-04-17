Минэконоразвития хочет изменить закон о платформенной экономике

Минэкономразвития готовит поправки в закон о платформенной экономике. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании с платформами, выяснил Forbes.

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2026 года: вводятся четкие предписания взаимодействия платформ со своими партнерами, требования к офертам маркетплейсов, порядку их изменения, предоставления скидок покупателям и т.д. Но, по словам министра, предприниматели и эксперты сообщают, что принятый закон решает не все актуальные вопросы, в том числе потому, что практики цифровых платформ меняются еженедельно.

Крупнейшие цифровые платформы выполняют требования закона уже сейчас в рамках добровольного меморандума. Однако обязательства по меморандуму выполняются платформами лишь частично, настаивают селлеры. В частности, подавляющее большинство продавцов заявили, что продолжают сталкиваться со скидками за свой счет без своего явного согласия.