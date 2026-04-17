У российского магазина собрались отнять «Розовую пантеру»

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) обратилась в российскую Палату по патентным спорам с претензией к торговой сети «Магнит» по поводу товарного знака «Розовая пантера». Об этом со ссылкой на расписание заседаний коллегии сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о бренде, зарегистрированном на тепличный комплекс «Гринхаус» по 31-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает овощи, фрукты и орехи. Продукцию под такой маркой компания в настоящее время не производит.

Структура «Магнита» выкупила «Гринхаус» в 2022 году, сумму сделки тогда оценивали в четыре миллиарда рублей. Основные активы компании сосредоточены в Белгородской области.

У MGM уже есть одно успешное обращение в Роспатент из-за бренда «Розовая пантера». В 2025 году российское ведомство аннулировало торговую марку у «РЧК-Трейдинг», занимающимся дистрибуцией чая и кофе. Основанием для такого решения названо полное соответствие бренда названию известного произведения и имени персонажа.

Франшиза «Розовая пантера» создана в 1963 году. Под таким названием выпущено несколько популярных во всем мире мультсериалов и фильмов.

Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков оценивает шансы на удовлетворение требований киностудии как довольно высокие. Уход западных компаний из России, отметил он, не сможет повлиять на результат разбирательства, так как никаких изменений относительно защиты интеллектуальной собственности зарубежных правообладателей в законодательство с 2022 года не вносили.

В то же время гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что «Магнит» может сохранить бренд, если докажет, что тот не является отсылкой к иностранной интеллектуальной собственности. Она напомнила, что в 2025 году студии Disney не удалось лишить Калужский ликероводочный завод «Кристалл» бренда «Пираты Карибского моря», под которым выпускаются сидр, ром и водка.

Ранее сообщалось, что Disney Enterprises, входящая в корпорацию The Walt Disney Company, продлила в России на десять лет действие 31 товарного знака.