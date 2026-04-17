«Афиша» показала кейс устойчивого партнерства бизнеса и культуры на Балтийском культурном форуме

Генеральный директор компании рассказал, как сотрудничество с цифровыми платформами делают культурные проекты безубыточными.

© Пресс-служба компании «Афиша»

С 16 по 18 апреля 2026 года в Светлогорске в театре эстрады «Янтарь-холл» проходит восьмой Балтийский культурный форум – одна из главных дискуссионных площадок России, где представители учреждений культуры обсуждают перспективы развития сферы в регионе и стране.

В первый день деловой программы генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров принял участие в дискуссионной панели «Культура + бизнес: привлечение негосударственных ресурсов в сферу культуры». Спикер представил кейс компании как цифровой платформы и инвестора в культурные проекты. Сидоров детально разобрал, как стратегическое партнерство с «Афишей» превращает спонсорство из разовой благотворительности в бизнес-инструмент с прогнозируемой окупаемостью.

Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши»:

«Мы не хотим быть анонимным сервисом, который просто продает билеты. Для нас важно ассоциироваться со значимыми культурными проектами – от музыкальной постановки Шекспира до симфонической новогодней сказки в Зарядье, – потому что именно они дают доступ к умной аудитории, к которой бизнес в обычной жизни пробивается за огромные маркетинговые бюджеты. Люди уходят с таких событий счастливыми и готовыми транслировать этот опыт дальше, рекомендуя сервис, – и вот ради этого эффекта “Афиша” инвестирует в искусство».

По словам Сидорова, сегодня бизнес сталкивается с дорогим трафиком и «холодной» аудиторией, тогда как культура дает платежеспособных зрителей, эмоциональный выбор и высокий уровень доверия – ресурс, который невозможно купить прямой рекламой. Культурные институции, напротив, нуждаются в новых зрителях, аналитике продаж и устойчивой экономике, и эту задачу решает сотрудничество с «Афишей»: рекомендательные системы Afisha.ru, персонализированные CRM-коммуникации и витрины стратегических партнеров компании позволяют точнее находить аудиторию для культурных событий и предлагать ей не отдельные продукты, а готовые сценарии досуга – от похода в театр до большого фестиваля.

В дискуссии также приняли участие директор Московского государственного академического камерного хора Евгений Стодушный, директор Русского центра искусства в Калининграде Рустам Алиев, исполнительный директор МОО «Русское музыкальное общество» Светлана Кобзарь и другие представители культуры и бизнеса.