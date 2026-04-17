В Госдуме призвали спасти от банкротства крупного производителя БПЛА
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал предотвратить разорение крупного производителя беспилотников. Об этом Миронов рассказал News.ru.
Глава «Справедливой России» сослался на сообщения СМИ, что один из российских разработчиков и производителей беспилотников оказался на грани банкротства. В компании связали убытки и долги с санкциями и дорогими кредитами.
«Информация о финансовом кризисе компании появилась по крайней мере полгода назад, но с тех пор дела все хуже и хуже», - заявил Миронов.
Он добавил, что мораторий на банкротство оборонных предприятий - «не решение проблемы», но такой вариант можно рассматривать как крайнюю меру.
Миронов подчеркнул, что у контрагентов свои интересы и они «тоже в основном работают на оборону». По мнению лидера «Справедливой России», должны быть госгарантии оплаты поставщикам, если у заказов есть техническое и экономическое обоснование.
Миронов добавил, что предприятия военно-промышленного комплекса нужно выделить в особую категорию со специальными правовыми и финансовыми условиями, отличающимися от условий для обычных рыночных субъектов.