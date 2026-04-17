Deutsche Bank сообщил европейским финансовым регуляторам о возможных нарушениях банком санкционных правил ЕС, связанных с российскими клиентами, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Банк признал, что в одном из своих розничных подразделений принимал депозиты свыше 100 000 евро от лиц, подпадающих под санкции ЕС.

Санкции ЕС запрещают банкам принимать вклады свыше 100 000 евро от граждан России, резидентов или компаний, зарегистрированных в России. Изменения в законодательстве, введенные на основе директивы ЕС, обязывают банки быстрее выявлять и блокировать потенциально запрещенные операции.

В Deutsche Bank заявили FT, что «постоянно пересматривают» систему соблюдения санкционного режима и принимают меры по «адаптации и улучшению» контроля при выявлении недостатков. Банк также отметил, что «проактивно информирует соответствующие надзорные органы».

Случаи нарушения санкций были выявлены после того, как в январе 2026 года немецкие власти в рамках расследования возможного отмывания денег, связанных с Романом Абрамовичем, провели обыски в штаб-квартире банка во Франкфурте, сообщали источники Bloomberg. Расследование касается операций 2013–2018 годов. С 2022 года Абрамович находится под санкциями Евросоюза.