ФАС предупредила Ozon из-за знака «оригинал» на товарах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения крупнейшим российским маркетплейсам Ozon и Wildberries за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадки увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, а это ухудшает их финансовое положение. Маркетплейсы меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе, привязывая стоимость перевозки к цене товара, а не к себестоимости услуг. Это лишает продавцов возможности корректно планировать свою деятельность.

Особое внимание антимонопольного органа привлекла платная услуга Ozon, маркирующая товар знаком «оригинал». Подобная маркировка создает у покупателей ошибочное представление о том, что товар прошел проверку подлинности, в то время как на самом деле это всего лишь платная услуга, не гарантирующая достоверность информации о товаре.

Срок для устранения выявленных нарушений установлен до 15 мая. В случае невыполнения предупреждений ФАС России намерена возбудить антимонопольное дело. Вопросы, касающиеся комиссий для продавцов и инвестирования в цены, в настоящее время прорабатываются в рамках рекомендаций по итогам экспертного совета, передает «Коммерсантъ».

20 марта в ФАС сообщили, что маркетплейсам Wildberries и Ozon необходимо скорректировать работу с продавцами до 3 апреля. Там добавили, что размер комиссии создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности.