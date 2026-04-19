Bloomberg: авиакомпании начали сокращать рейсы из-за цен на топливо

Газета.Ru

Авиакомпании по всему миру стали сокращать количество рейсов и выводят самолеты из эксплуатации из-за резкого роста цен на топливо. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из статьи следует, что нидерландская авиакомпания KLM вскоре отменит 80 парных рейсов из Амстердама. Отмечается, что похожие меры ранее приняли авиаперевозчики United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways.

Аналитическая компания Cirium сообщило, что глобальное число перевозок в мае снизилось на 3%. 16 апреля газета The Guardian сообщила, что запасов авиационного топлива в Европе осталось всего на шесть недель из-за войны с Ираном.

Как отметил глава энергетического ведомства ЕС Фатих Бироль, если поставки нефти не будут восстановлены в ближайшие недели, отмена рейсов будет неизбежна. До этого Международное энергетическое агентство сообщило о том, что в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке мир ожидает крупнейший в истории нефтяной кризис.