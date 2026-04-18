Правительство Японии инвестирует в Sony $380 млн ради чипов

Правительство Япония одобрило выделение финансовой поддержки компании Sony Group в размере до 60 млрд иен, что эквивалентно примерно $380 млн. Средства направлены на развитие производства полупроводников, в первую очередь датчиков изображения для систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Субсидия предоставлена в рамках закона об экономической безопасности через Министерство экономики, торговли и промышленности. Решение стало частью стратегии страны по обеспечению стабильных поставок критически важных компонентов и снижению зависимости от зарубежного производства.

Подразделение Sony Semiconductor Solutions планирует инвестировать около 180 млрд иен в строительство нового предприятия в городе Коси в префектуре Кумамото. Строительные работы уже начались, а запуск поставок продукции намечен на май 2029 года. Завод будет выпускать до 10 тысяч 300-мм кремниевых пластин ежемесячно.

Власти Японии считают сенсоры изображений ключевыми для будущих технологий, включая автономный транспорт, автоматизированные промышленные системы и решения на базе ИИ. Министр экономики Рёсэй Аказава подчеркнул необходимость стабильного обеспечения такими компонентами для развития так называемого «физического ИИ».

Sony уже занимает лидирующие позиции на мировом рынке сенсоров изображения, которые широко применяются в смартфонах, автомобильной электронике и других высокотехнологичных устройствах.

