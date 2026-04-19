США назвали посмешищем из-за решения по российской нефти

Главу Министерства финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента нужно уволить после того, как он не сдержал собственное обещание не продлевать разрешение на покупку российской нефти. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций, мы отменяем их. Так что, серьезно, что мы вообще делаем? Почему он еще не уволен?» — задался вопросом эксперт.

По мнению Дэвиса, глава американского Минфина превратил страну в посмешище, сперва отказав Москве, а затем выдав новое разрешение на покупку нефти.

Ранее США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Власти страны разрешили сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля.