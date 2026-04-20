Минцифры определилось со штрафами за непереход на российское ПО

Бизнес будут штрафовать за нарушение сроков или порядка перехода на российское программное обеспечение или доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Его сумма для юрлиц составит от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Норма затронет интересы госкомпаний и ведомственных органов. Над соответствующими поправками в кодекс об административных правонарушениях работает Минцифры, с ними ознакомились «Ведомости».

Кроме того, власти хотят ввести ответственность за несоблюдение порядка определения объектов КИИ и за неустранение ошибок после проверки регулятора. Для должностных лиц он составит от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что часть экспертов считает инициативу министерства в части введения штрафов оправданной, в текущей редакции, по их мнению, она выглядит как «укус комара». Расходы компаний на доверенные ПАКи исчисляются сотнями миллионов рублей, а максимальный штраф за их неустановление — 700 тысяч рублей. В результате подобное решение, по словам директора по развитию бизнеса вычислительных систем Step Logic Святослава Сорокина, не сильно ударит по бюджету «провинившихся».

Осенью 2025 года Минцифры также обсуждало возможность введения оборотных штрафов для компаний за непереход на отечественное ПО. Тогда глава министерства Максут Шадаев заявлял, что цель их введения — не дать крупному бизнесу «отсидеться в тылу со ссылкой на то, что адекватных российских решений нет». Впрочем представитель министерства в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что пока что эта инициатива до сих пор обсуждается с «заинтересованными ведомствами». Хотя, например, по словам того же Сорокина, введение оборотных штрафов стало бы качественной иной мерой — более эффективной — по сравнению с административными штрафами, предложенными Минцифры.