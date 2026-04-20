Названа сумма национализированных активов «Южуралзолота»

Стоимость национализированных активов «Южуралзолота» (ЮГК) оценивается в 140,4 миллиарда рублей. Совокупная рыночная стоимость активов составила 162,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Росимущества.

Ведомство подготовило проект распоряжения правительства, предусматривающий продажу активов группы компаний на открытых конкурентных торгах.

«Торги пройдут в сокращенные сроки, у участников будет пять рабочих дней, чтобы подать заявку на участие в торгах и внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены торгов (32 404 007 600,2 рубля)», — сказано в сообщении Росимущества.

В конце марта судебные приставы на основании определения Московского городского суда отменили арест средств «Южуралзолота» на сумму 32 миллиарда рублей.

Об аресте средств компании стало известно 16 марта. Тогда суд обязал ЮГК в течение трех рабочих дней перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие годы на сумму не менее 33,29 млрд рублей на депозитный счет Московского городского суда. Исполнительное производство инициировано для исполнения судебного решения от 27.02.2026, обязывающего ПАО «ЮГК» провести это перечисление в установленные сроки, включая средства дочерних компаний.