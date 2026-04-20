В Германии приступили к приватизации дочерней фирмы «Газпрома»

Речь идёт о подразделении, национализированном в 2022 году, сообщил гендиректор компании Эгберт Леге.

В интервью Financial Times он пояснил, что Securing Energy for Europe (SEFE), бывшая Gazprom Germania, намерена привлечь от 1,5 до 2 млрд евро за счёт увеличения капитала для расширения бизнеса, управляющего инфраструктурными активами. По правилам Евросоюза немецкое правительство должно сократить свою долю до 25% к 2028 году.

По словам Леге, импульс планам приватизации придал ближневосточный конфликт. Государство рассматривает продажу акций, первичное публичное размещение и другие варианты.