С китайской компании захотели взыскать почти 5 млрд рублей

Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать с китайской компании - владельца затонувшего судна Yong Хing 56 порядка пяти миллиардов рублей за загрязнение Японского моря, следует из данных картотеки Арбитражного суда Хабаровского края.

Претензии связаны с происшествием, которое случилось в феврале 2023 года. Сухогруз Yong Xing 56 под флагом КНР, следовавший с грузом глинозема из Китая в порт Ванино, попал во льды в Татарском проливе и получил пробоину, через которую начала поступать вода. Спустя два дня экипаж подал сигнал бедствия. На помощь прибыло судно Морспасслужбы. Пробоину пытались заделать, однако 1 марта сухогруз затонул на глубине 253 м. Экипаж эвакуировали и отправили на родину.

"Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением к Ningbo rongzheng shipping Co. Ltd о взыскании вреда, причиненного водному объекту - Японскому морю, как объекту охраны окружающей среды, в результате затопления судна Yong Xing 56 в размере 4 998 951 169,39 рублей", - говорится в карточке дела.

Согласно распоряжению капитана морского порта Советская Гавань от 2024 года, опубликованному на сайте администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива, поднять судно со дна пролива китайская компания должна была до 18 апреля 2025 года, при этом работы следовало начать в 2024 году.

Заявление в арбитражном суде приняли к производству в октябре прошлого года, в начале апреля этого года в Торгово-промышленную палату Хабаровского края судом был направлен пакет документов для перевода на китайский язык. Рассмотрение дела отложено на 21 сентября 2026 года.

По факту затопления иностранного судна возбуждалось уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).