Нефтяные гиганты ищут новые возможности в Африке и Южной Америке

Exxon Mobil, Chevron и другие крупнейшие энергетические компании активно разведывают нефть и газ в регионах, удаленных от зоны ближневосточного конфликта, пишет Wall Street Journal.

Exxon рассматривает $24 млрд инвестиций в глубоководные проекты Нигерии, Chevron расширяется в Венесуэле, BP приобрела доли в блоках у берегов Намибии, а TotalEnergies подписала соглашение о геологоразведке с Турцией.

Цены на нефть, значительно выросшие после начала войны, открывают перед отраслью новые возможности. Brent торгуется около $95 за баррель против довоенных $65, и эти сверхдоходы компании намерены направить на освоение месторождений, которые раньше были недоступны или заброшены. В пятницу котировки снизились после заявлений о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако энтузиазм быстро угас: Иран вновь ограничил движение, когда стало ясно, что США не сняли блокаду иранских портов.

Закрытие Ормузского пролива заблокировало около 20% мирового потребления нефти и газа. Exxon уже понесла потери: война сократила добычу компании на 6% в первом квартале, а ее газовые объекты в Катаре, по оценкам, будут восстанавливаться до пяти лет.

Chevron, напротив, укрепляет позиции: в этом году компания зарезервировала $7 млрд на разработку морских месторождений по всему миру. Она заключила сделку в Венесуэле, планирует геологоразведку в Египте и подтвердила открытие значительных залежей в Мексиканском заливе.