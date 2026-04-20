Количество российских компаний, имеющих право страховать заходящие в порты Индии коммерческие суда, расширено с 8 до 11. Как сообщила в понедельник газета The Economic Times (ET), такое решение было принято Генеральным директоратом судоходства Индии.

В частности, индийские власти дали разрешение российским страховщикам "Газпром страхование" и "Росгосстрах" предоставлять защиту и возмещение убытков в рамках морских перевозок вплоть до 19 февраля 2027 года.

По данным ET, одновременно в Нью-Дели продлили срок действия лицензии имеющих права страхования морских судов российских компаний "Согласие Страхование", "Сбербанк Страхование", "Югория Страхование" и "АСТК Страхование" до 20 февраля 2027 года. Кроме того, Индия также признала право компаний "ВСК Страхование", "Согаз Страхование" и "Альфастрахование" оказывать соответствующие услуги судовладельцам плоть до 20 февраля 2030 года, а "Ингосстрах Страхование" - до 20 февраля 2029 года.

Таким образом власти южноазиатской республики, которая импортирует из России значительное количество сырой нефти, удобрений, агропродукции и многих других товаров, обеспечивают себе условия бесперебойной морской логистики на фоне отказа западных страховщиков работать с российскими и связанными с РФ судоходными компаниями.

Как сообщалось ранее, на фоне эскалации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, через который Индия получала до 50 процентов импортируемой нефти и около 80 процентов сжиженного газа, Нью-Дели в марте нарастил закупки российской нефти на 90 процентов.