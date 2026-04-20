Глава Apple Тим Кук уходит с должности спустя почти 15 лет

Большие новости прозвучали в стенах Apple: глава корпорации Тим Кук, который получил должность в августе 2011 года после Стива Джобса, объявил о смене руководства — на его место придёт Джон Тернус, текущий руководитель отдела аппаратной инженерии.

Вот как прокомментировал новость сам Тим Кук.

Для меня было величайшей привилегией быть генеральным директором Apple и получить доверие возглавить такую ​​выдающуюся компанию. Я люблю Apple всем сердцем и безмерно благодарен за возможность работать с командой таких гениальных, инновационных, творческих и глубоко заботливых людей, которые неизменно стремились улучшать жизнь наших клиентов и создавать лучшие в мире продукты и услуги.

О своём сменщике Тим Кук рассказал следующее.

Джон Тернус обладает умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим руководить честно и с честью. Он — визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже невозможно перечислить, и он, без сомнения, подходящий человек, чтобы возглавить Apple в будущем. Я абсолютно уверен в его способностях и характере и с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в этом переходном периоде и в моей новой роли исполнительного председателя.