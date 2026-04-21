Борьба с VPN ударила по продавцам на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах пожаловались на проблемы из-за борьбы с VPN. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает Коммерсантъ.

Ограничения захода на крупнейшие российские площадки через VPN-сервисы привели к потере трафика и спонтанных покупок. Покупатели получают ссылку на карточку товара, но из-за включённого VPN-соединения не могут её открыть и теряют интерес.

Коммерческий директор аналитического сервиса Oborotru Владимир Бугаевский оценил потери в 2–3% рекламных переходов.

«Очевидно, просадка есть, это уже проблема отрасли. Обсуждается, что человек с включенным VPN, переходя по рекламной ссылке, попадает на страницу, которая не открывается», — сказал Бугаевский.

Гендиректор платформы JVO Максим Логинов подтвердил падение доли продаж от внешних рекламных интеграций. Необходимость включать и выключать VPN приводит к оттоку клиентов. Логинов считает, что маркетплейсам такая ситуация финансово выгодна, потому что вынуждает продавцов больше вкладываться во внутренние механизмы продвижения.

С 15 апреля сразу несколько популярных сервисов в России перестали работать при включенном VPN — пользователи пожаловались на сбои в работе маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, приложений магазинов и аптек, сервисов доставки, навигаторов, платежных сервисов и других. Операторы связи начали предупреждать о некорректной работе приложений. Это затронуло и россиян за рубежом. Национальные сервисы начали блокировать VPN-подключения, из-за чего туристы лишились доступа к привычным приложениям.