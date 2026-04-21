В Минпромторге прокомментировали сообщения о запрете скидок для маркетплейсов

Минпромторг РФ не предлагал запретить скидки для маркетплейсов, заявил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия». Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра, появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство рассматривает возможность запрета для онлайн-платформ влиять на стоимость товаров, включая установку скидок, не соответствуют действительности.

Чекушов пояснил, что в разработанном законопроекте речь идет о другом: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой счет, должны быть обязательно согласованы с продавцами и компенсироваться исключительно деньгами.

«Это никакой не запрет, это регуляторная легализация права продавца принимать решение о согласовании либо несогласовании снижения цены на собственный товар», — подчеркнул замминистра.

Задачей законопроекта Чекушов назвал защиту прав поставщиков товаров, которые сейчас зачастую вынуждены участвовать в скидочных программах маркетплейсов и нести связанные с этим финансовые потери.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал введение единых правил отображения цен в карточках товаров маркетплейсов независимо от средства платежа. Минэкономразвития поясняло, что эта мера направлена на защиту прав покупателей.