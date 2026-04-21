Крупнейший производитель презервативов предупредил о резком росте цен

Малайзийский Karex Bhd, крупнейший в мире производитель презервативов, планирует повысить цены на свою продукцию на 20–30% на фоне войны на Ближнем Востоке, рассказал в беседе с журналистами Reuters гендиректор компании Го Миа Киат.

По данным агентства, война в Иране вызвала кризис не только на рынке энергоресурсов, но и в сопутствующих отраслях. В итоге, выросли цены на материалы для дронов, пластиковых тарелок, тары для напитков.

Заводы Karex, в частности, столкнулись с ростом цен на нитрил, синтетический каучук, алюминиевую фольгу, силиконовое масло.

«Ситуация очень нестабильная, цены высокие. У нас нет другого выбора, кроме как переложить расходы на клиентов», — констатировал Го Миа Киат.

Глава компании уточнил, что если сбои в цепочке поставок затянутся, стоимость может вырасти еще больше.

Журналисты заметили, что промышленные площадки Karex ежегодно производят свыше 5 млрд презервативов, направляют продукцию таким брендам, как Durex и Trojan.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года, на фоне эпидемии коронавируса, гендиректор Karex предупредил, что на планете может возникнуть дефицит презервативов.

Это обусловлено тем, пояснил бизнесмен, что у людей, оказавшихся в карантине, резко вырос спрос на изделия его компании.