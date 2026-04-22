"Перекресток" собрал в 2026 году уже 27 тыс. экземпляров книг

"Перекресток" подвел промежуточные итоги инициативы по сбору прочитанных книг. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети. Отмечается, что за январь–март 2026 года собрали около 27 тыс. экземпляров, что демонстрирует рост интереса к повторному использованию вещей. В компании напомнили, что старт проекту был дан еще в 2024 году совместно с оператором Re:Books. За время его существования потребители сдали около 200 тыс. печатных изданий — объем, сопоставимый с фондами центральных столичных библиотек. В рамках проекта контейнеры для сбора установили в супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга. Они принимают любые печатные издания: художественную и нехудожественную литературу, детские книги, учебники. Участникам нужно соблюдать одно правило - передавать книги в боксы в пакете или сумке. Собранные издания вывозят на склад. Там проводят сортировку, проверяют на дефекты и дезинфицируют. Качественные экземпляры продают через маркетплейсы и сайт проекта по сниженным ценам. При этом часть книг безвозмездно передали сельским и малым библиотекам по всей России. Непригодные для использования отправляют на переработку как макулатуру. "Проект уже доказал свою эффективность, создав замкнутый и финансово устойчивый цикл обращения книг. Благодаря ему тысячи изданий обретают новых читателей, а нагрузка на окружающую среду снижается. Особенность модели в том, что она самофинансируется: выручка от продажи книг на маркетплейсах покрывает расходы проекта и, что особенно важно, логистику – доставку литературы в регионы", - уточнили в торговой сети. Отмечается, что так покупатели "б/у" книг косвенно спонсируют пополнение региональных фондов. Особенно активно в цепочке участвовали жители Санкт-Петербурга.