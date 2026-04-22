Роскомнадзор аннулировал 1967 лицензий операторов связи. Решения приняты на основании пункта 1 статьи 39 федерального закона "О связи", который предусматривает отзыв лицензий при несоблюдении установленных требований.

Основная причина аннулирования — нарушение требований по отчетности. Операторы либо не предоставляли обязательные сведения о своей деятельности, либо информация в отсчетах была неполной или недостоверной. Это нарушает условия лицензий.

По данным РКН, больше всего аннулированных лицензий приходится на Москву и Московскую область — 286 у 42 операторов. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, где отозвано 42 лицензии у 15 компаний. В Краснодарском крае отозваны 33 лицензии у 11 операторов, в Иркутской области — 16 лицензий у 9, в Свердловской области — 13 лицензий у 6.

"Лидерами" по числу отозванных лицензий стали "Бридж Телеком", "Озон Телеком", "Информационный центр", "Аффло", "Инфоспектр", "Экосистем", "Ладья", "Медиа-Групп "Регион" и "Ресурстранзит" — у каждой из компаний аннулировано по семь лицензий. За ними следуют ТЛК (шесть лицензий) и "Синтез Телеком" (четыре лицензии).

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры и участники рынка обсуждают новые условия выдачи разрешений на оказание услуг связи. Среди предложений — введение трех типов лицензий, стоимость получения которых в зависимости от категории может составить от 1 млн до 50 млн рублей. Также предлагается не выдавать таких разрешений индивидуальным предпринимателям. За повторное грубое нарушение условий лицензии оператора предлагают лишать ее без решения суда, а бенефициары компании не смогут получить новую в течение 10 следующих лет.