В Дубае анонсировали строительство «золотой линии» метро

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил о проекте строительства «золотой линии» метро. Об этом он написал в соцсети Х.

Новая «Золотая линия» протянется на 42 километра, достигнет глубины до 40 метров под землей и пройдет через 15 стратегических районов эмирата. Стоимость работ оценивают в $9,25 млрд (689,9 млрд рублей).

«Новая линия пройдет через 15 ключевых стратегических районов города, будет обслуживать около 1,5 миллиона жителей и улучшит доступность 55 крупных объектов недвижимости», — написал он.

Линия увеличит протяженность сети метро Дубая на 25%. Работы планирую завершить к 9 сентября 2032 года.

30 января сообщалось, что в Дубае планируют построить улицу, вымощенную золотом, в рамках создания нового ювелирного квартала. Квартал станет специально созданным районом для ювелирной промышленности эмирата, призванным привлекать туристов и покупателей, заявила девелоперская компания Ithra Dubai. Более подробная информация будет опубликована поэтапно.

Ранее сообщалось, что в Дубае появился самый дорогой кофе в истории по цене 80 тысяч рублей за чашку.