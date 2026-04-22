Абрамович подал иск в ЕСПЧ из-за замороженных активов

Бизнесмен Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за своих активов, которые были заморожены в Великобритании. Об этом сообщает The Times.

Согласно позиции Абрамовича, действия британского суда, который заморозил его средства, являются нелегитимными. Напомним, что под арест попали активы Абрамовича на сумму около 7 миллиардов долларов.

«Роман Абрамович обратился в ЕСПЧ с иском о том, что уголовное расследование властей Джерси в отношении его финансов, включая деньги, полученные от продажи "Челси", является несправедливым», — сообщает издание.

Как рассказал представитель Абрамовича, судебный процесс вокруг активов тянется уже несколько лет. При этом, он также назвал разбирательство нелегитимным и непрозрачным.