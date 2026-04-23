Более 30 тысяч сотрудников Samsung вышли на митинг

Более 30 тыс. сотрудников Samsung приняли участие в массовом митинге у крупнейшего полупроводникового предприятия компании в Пхентхэке, требуя пересмотра политики распределения прибыли. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам полиции, в акции участвовали около 30 тыс. человек, тогда как профсоюзные организаторы заявляют о 39 тыс. участников. Профсоюзы настаивают на выделении сотрудникам 15% от прогнозируемой операционной прибыли компании. В денежном выражении речь может идти о сумме до 40 трлн вон (около $27 млрд), что потенциально эквивалентно выплатам до $400 тыс. на одного работника.

Представители трудовых объединений указывают на систематическое занижение роли персонала в финансовых результатах бизнеса. По словам профсоюзного лидера Чхве Сын Хо, именно сотрудники обеспечивали устойчивость компании в периоды, когда руководство заявляло о кризисных условиях, в том числе за счет переработок и оптимизации производственных процессов.

Конфликт может перейти в более острую фазу: профсоюзы объявили о планах провести 18-дневную забастовку с 21 мая по 7 июня 2026 года. В качестве прецедента они приводят политику конкурента в лице SK Hynix, который в 2025 году направил 10% прибыли в фонд премиальных выплат сотрудникам.