Суд признал банкротом компанию с долей мужа Блиновской

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Оливия групп», половина которой принадлежит Алексею Блиновскому — супругу блогера Елены Блиновской. Решение принято по заявлению налоговой службы из-за задолженности перед бюджетом в размере чуть более 11 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд ввел в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В реестр требований кредиторов включили долги по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, НДС, торговому сбору и транспортному налогу.

Конкурсным управляющим назначена Елена Сухова, представляющая саморегулируемую организацию арбитражных управляющих Северо-Запада. Как ранее указывал представитель ФНС в суде, на счетах компании находится около 11 миллионов рублей, однако средства арестованы в рамках дела о банкротстве самой Блиновской, как и доля ее мужа в бизнесе.

В рамках этого же дела суд установил, что финансирование «Оливия групп» фактически осуществляла Блиновская: она предоставила компании займы на сумму 96 миллионов рублей. При этом оформленные в 2019–2021 годах договоры через другие юрлица признаны притворными, и суд указал Блиновскую в качестве реального заимодавца. По данным «БИР-Аналитик», второй совладелец компании — Ольга Седова, а бизнес занимался оптовой торговлей, в том числе одеждой и тканями, передает «Радиоточка НСН».