Microsoft предложила досрочный выход на пенсию 7% сотрудников

Microsoft предложила части сотрудников воспользоваться программой досрочного выхода на пенсию. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, предложение адресовано примерно 7% персонала американской корпорации.

По данным агентства, речь может идти примерно о 9 тысячах человек. Участвовать в программе смогут сотрудники, у которых сумма возраста и стажа в компании составляет 70 лет и более. Исключение сделали для руководителей и работников, получающих бонусы от продаж.

Bloomberg связывает эту инициативу с курсом компании на снижение затрат. Агентство отмечает, что Microsoft перестраивает расходы на фоне изменений на технологическом рынке. Одной из крупнейших статей затрат остается энергоснабжение дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.

В январе 2023 года корпорация уже сократила 10 тысяч сотрудников. С тех пор компания периодически проводит увольнения и перераспределяет бюджет.