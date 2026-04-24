«Газета.Ru» получила премию «Визионеры» за вклад в развитие медиаиндустрии

Награду получил раздел «Территория жизни», посвященный устойчивому развитию.

23 апреля 2026 года в пространстве «ГОЭЛРО» состоялась церемония награждения премии «Визионеры. Управление изменениями». «Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стала лауреатом в номинации «За вклад в развитие медиаиндустрии». Жюри премии оценило проект онлайн-издания «Территория жизни» и вклад редакции в развитие профессиональной повестки устойчивого развития и в формирование запроса общества на долгосрочные изменения в экономике, экологии и социальной сфере.

«Территория жизни» – тематический раздел «Газеты.Ru» о том, как принципы устойчивого развития меняют российские регионы, города и локальные сообщества. Проект рассказывает о конкретных инициативах – от модернизации городской среды и развития транспортной инфраструктуры до экопроектов, программ вовлечения жителей и социальных практик бизнеса и НКО. Материалы «Территории жизни» строятся вокруг героев и реальных практик, а не только вокруг новостей и отчетов. Редакция уделяет внимание личным историям экспертов, предпринимателей и активистов, которые запускают изменения на местах. Такой подход делает сложную ESG‑повестку понятной широкой аудитории и снижает барьер входа в тему устойчивости.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«В теме устойчивого развития медиа играют не менее важную роль, чем бизнес или государство. Когда мы говорим о проектах, меняющих города и регионы, важно не только построить объект или запустить программу, но и объяснить людям, зачем это делается и как это влияет на их повседневную жизнь. „Территория жизни“ как раз про это: мы показываем, что за сложными терминами стоят конкретные решения – более удобный транспорт, чистый воздух, доступные социальные сервисы, новые возможности для жителей. Для нас эта премия – знак того, что общество ожидает от медиа не только новостей, но и вдумчивого разговора о будущем».

«Визионеры. Управление изменениями» – ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии и обществе, учрежденная Проектом +1 в 2018 году. Премия объединяет компании, государственные структуры, НКО и медиа, которые запускают и поддерживают проекты с долгосрочным эффектом для людей, территорий и окружающей среды. Церемония награждения традиционно собирает представителей крупного и среднего бизнеса, органов власти, общественных организаций и СМИ, работающих в сфере устойчивого развития.