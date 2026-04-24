Провайдер застройщика ПИК дал доступ к инфраструктуре другим операторам

Оператор связи застройщика ПИК — «Ловител» — разработал порядок доступа к кабельной канализации домов для других провайдеров, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Это было сделано в рамках исполнения предписания ведомства.

«Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре «Ловител» за экономически обоснованную плату», — отмечается в сообщении ФАС.

Для жителей жилых комплексов ПИК это означает расширение выбора операторов связи.

В середине января ФАС выдала ПИКу предписание, согласно которому «Ловител» должен был подготовить документ о порядке доступа провайдеров к кабельной инфраструктуре застройщика.

Это предписание было связано с тем, что в декабре 2025 года ведомство в ходе проверки выявило , что оператор «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре ПИК.