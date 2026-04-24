Каждый третий провайдер в России может уйти с рынка

Если власти изменят процесс лицензирования операторов связи, то с рынка может уйти как минимум 33,2% провайдеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ассоциации «Ростелесеть», которая была представлена в четверг 23 апреля на конференции MUSE 2026. В ней говорится, что они уйдут из-за несоответствия требованиям по уставному капиталу и собственным средствам.

В презентации также отмечается, что в настоящее время услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) в России оказывают около 4220 операторов. Из них только 7,6% смогут полностью соответствовать новым требованиям для получения лицензии. Помимо этого, около 80% провайдеров кабельного ТВ также не смогут соответствовать предлагаемым требованиям.

Несоответствие новым требованиям операторами ШПД может привести к усилению позиций крупных операторов, заявила газете старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова.

В начале апреля «Известия» со ссылкой на источники сообщали , что власти хотят убрать с рынка часть небольших операторов связи городского и районного уровней. Тогда говорилось, что Минцифры и участники рынка обсуждают ужесточение требований к лицензированию — включая минимальный размер уставного капитала и стоимость лицензий.

В материалах к обсуждению законопроекта указано, что власти предлагают ввести три уровня лицензии в зависимости от уровня уставного капитала: «Базовая» (для кабельного ТВ) — требует 5 млн рублей уставного капитала; «Универсальная» (для ШПД) — требует 30 млн рублей; «Генеральная» (для компаний, осуществляющих услуги на территории всей страны) — 100 млн рублей уставного капитала. Помимо этого, доля выручки от услуг связи должна составлять не менее 50% от общей выручки.