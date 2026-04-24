«Газпром» создаст в российских ПХГ рекордные запасы газа

"Газпром" создаст к началу сезона отбора в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) рекордный оперативный резерв в 73,296 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"Для надежной работы производственного комплекса в осенне-зимний период 2026-2027 гг. правление ПАО "Газпром" поручило профильным подразделениям и дочерним обществам к началу сезона отбора создать в российских подземных хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,296 млрд куб. м, что станет новым рекордом для отечественной газовой отрасли", - сказано в сообщении.

Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ России будет обеспечена на уровне прошлых лет - 858,8 млн куб. м. В хранилищах Белоруссии оперативный резерв газа составит 1,14 млрд куб. м, Армении - 0,107 млрд куб. м.

Поставки газа российским потребителям по системе "Газпрома" за прошедший осенне-зимний период практически сравнялись с рекордом, говорится в сообщении холдинга.