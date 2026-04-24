Лицензию производителя игристого "Левъ Голицынъ" приостановили
Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии производителя игристого вина "Левъ Голицынъ" завода "Игристые вина" из несоответствия государственным стандартам.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Причиной приостановки лицензии стал выпуск продукции, которая не отвечала требованиям государственных стандартов", - говорится в сообщении.
Решение о приостановлении лицензии было принято 9 апреля, сказано в материалах Росалкогольтабакконтроля. ТАСС направил запрос в ЗАО "Игристые вина".