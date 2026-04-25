В Китае выступили с требованием после введения ЕС новых санкций против РФ

Власти КНР выразили резкое недовольство санкционной политикой Евросоюза, выступили категорически против включения китайских компаний в очередной пакет ограничительных мер против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерстве коммерции Китая.

Евросоюз принял 20-й пакет рестрикций против России в четверг, 23 апреля. В него включили меры против банковской системы, компаний, задействованных в торговле металлами, химикатами, минералами, криптовалютами.

В черный список попали 6 китайских компаний, 9 узбекских, по одной киргизской и иранской.

«ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций», — отметили в ведомстве.

В министерстве потребовали без промедления и бюрократии исключить юридические и физические лица из санкционного списка.

Стало известно, почему Венгрия одобрила кредит Киеву на €90 млрд

Кроме того, в Минкоммерции пообещали принять необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предпринимателей, предупредили Брюссель о грядущих последствиях.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года министерство иностранных дел Китая спустя час после введения рестрикций Европейского союза против Пекина объявило об ответных мерах. В частности, КНР применила санкции к 10 физическим и 4 юридическим лицам на стороне ЕС.

В августе 2025 года Китай, в качестве ответной меры на включение двух китайских банков в санкционный список ЕС в рамках 18-го пакета санкций, запретил физическим и юридическим лицам операции с литовскими банками Urbo и Mano.