Подросток втайне от родителей заказал на Wildberries иномарки за 14 млн рублей

В Москве подросток решил проверить систему заказов популярного маркетплейса — заказал в Wildberries три машины на общую сумму 14 млн рублей. Об этом пишет портал «Подъем».

По данным портала, школьнику было интересно, возможно ли оформить такой заказ через сервис.

Мальчик, без согласования со старшими, выбрал в салоне три машины Fiat Doblo, оформил заказ. Родителям пришлось приложить значительные усилия к тому, чтобы сотрудники сервиса его отменили.

В пресс-службе сервиса отметили, что специалисты маркетплейса постоянно работают над тем, чтобы минимизировать такие случаи.

В частности, программисты так настроили систему, что она, в случае подозрительных действий, может отменить заказ или разлогинить его.

Пользователи, в свою очередь, могут в личном кабинете подключить функцию подтверждения заказа, в рамках которой выбрать установку pin-кода или включение технологии Touch ID и Face ID.

Кроме того, в случае необходимости, клиенты могут воспользоваться специальной кнопкой отмены заказа (доступна в течение часа) или обратиться в поддержку.