Подросток втайне от родителей заказал на Wildberries машины за 14 млн рублей

Илья Родин

В Москве подросток решил проверить систему заказов популярного маркетплейса — заказал в Wildberries три машины на общую сумму 14 млн рублей. Об этом пишет портал «Подъем».

Подросток втайне от родителей заказал на Wildberries иномарки за 14 млн рублей
© Global Look Press

По данным портала, школьнику было интересно, возможно ли оформить такой заказ через сервис.

Мальчик, без согласования со старшими, выбрал в салоне три машины Fiat Doblo, оформил заказ. Родителям пришлось приложить значительные усилия к тому, чтобы сотрудники сервиса его отменили.

В пресс-службе сервиса отметили, что специалисты маркетплейса постоянно работают над тем, чтобы минимизировать такие случаи.

В частности, программисты так настроили систему, что она, в случае подозрительных действий, может отменить заказ или разлогинить его.

Пользователи, в свою очередь, могут в личном кабинете подключить функцию подтверждения заказа, в рамках которой выбрать установку pin-кода или включение технологии Touch ID и Face ID.

Кроме того, в случае необходимости, клиенты могут воспользоваться специальной кнопкой отмены заказа (доступна в течение часа) или обратиться в поддержку.

