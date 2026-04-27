Российская косметическая сеть закроет более 100 магазинов

«Лэтуаль» планирует в текущем году закрыть 150 магазинов. В 2025 году компания уже прекратила работу 93 точек – сокращение сети составило примерно на 10%. Эксперты связывают такую динамику с ростом онлайн-продаж, снижением интереса к офлайн-формату и общей осторожностью потребителей, пишут «Известия».

По словам представителей компании, речь идет о плановой оптимизации бизнеса. По итогам прошлого года впервые с 2012 года ретейлер зафиксировал чистый убыток, превысивший 1 млрд руб.

«Лэтуаль» пересматривает эффективность магазинов, анализирует поток покупателей и адаптируется к изменившимся привычкам клиентов. Закрытие части точек рассматривается как способ повысить качество сети и сосредоточиться на более перспективных локациях.

Одной из причин снижения продаж в офлайн-сегменте стали сложности с поставками отдельных известных брендов, что сократило ассортимент. Кроме того, компания в последние годы активно развивала онлайн-направление, уделяя меньше внимания традиционным магазинам, что также могло повлиять на снижение трафика.

Похожие процессы наблюдаются и у других игроков рынка. Эксперты отмечают, что это связано с «пересборкой» форматов: компании избавляются от неэффективных магазинов, одновременно открывая новые и модернизируя существующие пространства.