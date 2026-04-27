WSJ: бюджетные авиакомпании США запросили у властей $2,5 млрд в обмен на акции

Американские дискаунтеры, включая Frontier Airlines и Avelo Airlines, рассчитывают получить от администрации США финансовую помощь в размере $2,5 млрд, предложив взамен гарантии, которые позволят правительству приобрести их акции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, именно столько, по подсчётам авиакомпаний, им придётся дополнительно потратить на топливо в текущем году. Оценка исходит из прогноза, что цены на авиакеросин останутся выше $4 за галлон (3,79 л) до конца 2026 года.

Запрос был направлен в тот момент, когда американская администрация отдельно рассматривает возможность спасти от банкротства другого бюджетного перевозчика — Spirit Airlines. Как пишет WSJ, эта авиакомпания ведёт переговоры о получении кредита до $500 млн в обмен на варранты, которые могут обеспечить правительству существенную долю в активах лоукостера.

В последние недели цены на топливо в США держатся на повышенном уровне из‑за геополитической напряжённости и ограничения предложения. Это ударило по дискаунтерам с низкой маржинальностью, которые не могут быстро переложить расходы на пассажиров. Ранее администрация уже оказывала точечную поддержку авиаотрасли, но в основном — в период пандемии. Нынешние запросы Frontier, Avelo и Spirit стали первыми за последнее время, где речь идёт о прямой помощи в обмен на долю в капитале.

В конце февраля 2026 года после начала войны между США/Израилем и Ираном и блокировки Ормузского пролива цены на авиатопливо резко взлетели — в отдельных регионах почти вдвое, превысив $4 за галлон. Для бюджетных авиакомпаний, работающих с минимальной маржинальностью, это стало критическим ударом.

Ранее, во время пандемии коронавируса, правительство США уже выделяло авиаотрасли $54 млрд в обмен на варранты на акции. Нынешний запрос стал первым после возобновления военных действий в регионе.